تفاصيل جنازة وعزاء الفنان أحمد جلال عبد القوي

أعلن محمد عبد القوي، تفاصيل جنازة وعزاء شقيقه الفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي وافته المنية فجرا بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب محمد عبد القوي، عبر فيسبوك: «"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” .. توفى إلى رحمة الله تعالى: شقيقي / أحمد جلال عبد القوي .. صلاة الجنازة الموافق اليوم الأحد ٧/١٨ عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر - طريق الفيوم .. العزاء يقتصر على المقابر».

وفاة أحمد جلال عبد القوي

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، قائلًا: «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبدالقوي، رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون».

وخلال مسيرته الفنية، شارك الراحل أحمد جلال عبدالقوي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما خاض تجربة الإخراج، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفور إعلان خبر وفاته، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء خلال الساعات المقبلة.