التردد متاح.. قناة مجانية تنقل نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين منتخب الأرجنتين وإسبانيا على القناة المفتوحة.

وتقرر إذاعة مباراة نهائي كاس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا عبر القناة المفتوحة بجانب تغطية خاصة تبدأ من الساعة السابعة مساء باستوديو تحليل مميز.

موعد مباراة نهائي كأس العالم

تنطلق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنتخبان.

وتحظى المباراة باهتمام عالمي كبير، في ظل الصراع المنتظر بين كوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وعدد من نجوم المنتخب الإسباني، في مواجهة يتطلع خلالها كل طرف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم.

يتم بث قناة beIN SPORTS المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة بي إن سبورتس

عبر التردد: 12245

ووفقاً للإعدادات التالية:

التردد: 12245

الاستقطاب:

عمودي (Vertical / V)

معدل الترميز: 27500

إشارة البث:

DVB-S2 / 8PSK