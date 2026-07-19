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قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش

الأرجنتين وإسبانيا
الأرجنتين وإسبانيا
حسن العمدة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، لحسم هوية بطل النسخة الأولى من المونديال التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب، الساعي للحفاظ على الكأس، ومنتخب إسبانيا الذي يطمح لاستعادة أمجاده العالمية والتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد إنجاز مونديال 2010.

كيف تأهل المنتخبان إلى النهائي؟

حجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، قبل أن يواصل نتائجه القوية في الأدوار الإقصائية، وصولا إلى نصف النهائي، حيث تغلب على فرنسا بهدفين دون رد ليبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعدما تصدر مجموعته ثم تجاوز منافسيه في الأدوار الإقصائية، قبل أن يقلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية.

صراع على المجد العالمي

يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بطموح تحقيق لقبه الرابع في تاريخ كأس العالم، وتسجيل إنجاز تاريخي بالتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ تتويج البرازيل بنسختي 1958 و1962. وفي المقابل، يسعى المنتخب الإسباني لإضافة النجمة الثانية إلى سجله بعد لقبه الوحيد الذي حققه في جنوب أفريقيا عام 2010.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

تقام مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.
11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإسبانيا

تمتلك شبكة beIN SPORTS حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل المباراة النهائية عبر قنوات beIN SPORTS MAX.

وتذاع مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026 على قناة بين سبورت كأس العالم 2026 المفتوحة والمخصصة لإذاعة مباريات من كأس العالم وترددها التردد: 11054 و​الاستقطاب: أفقي (H) و​معدل الترميز: 27500 و​الجودة HD.

وخصصت الشبكة القنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بالتعليق العربي، بينما تبث المباراة عبر beIN SPORTS MAX 5 بالتعليق الإنجليزي، وbeIN SPORTS MAX 6 بالتعليق الفرنسي.


 

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