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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى أكثر من 5 آلاف قتيل و16 ألف مصاب

الحكومة الفنزويلية
الحكومة الفنزويلية
أ ش أ

أعلنت السلطات المحلية الفنزويلية اليوم / الجمعة / أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي قد ارتفعت إلى 5,069 حالة وفاة.

وذكرت الحكومة المؤقتة في كراكاس بقيادة الرئيسة ديلسي رودريجيز، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، في بيان لها أن عدد المصابين ظل ثابتاً عند 16,740 شخصاً، وهو الرقم المسجل منذ الأيام الأحد عشر الماضية.

وقد أدت عمليات انتشال الضحايا وإزالة الأنقاض المستمرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات، لا سيما في ولاية "لا جوايرا" الساحلية المطلة على البحر الكاريبي، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء الزلزالين؛ حيث تم تسجيل ما مجموعه 1,331 هزة ارتدادية بحلول يوم الجمعة الماضية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى تضرر 856 مبنى وانهيار 190 مبنى آخر بالكامل منذ وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة في 24 يونيو الماضي. كما طالت الأضرار مئات المنشآت الأخرى، مثل الجسور والطرق.

السلطات المحلية الفنزويلية الزلزالين الحكومة الفنزويلية

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