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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليلة الحسم الكبرى.. هل ينتزع ميسي عرش مارادونا إلى الأبد؟

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

عندما يطلق حكم نهائي كأس العالم 2026 صافرة البداية في مواجهة الأرجنتين وإسبانيا، لن تكون الأنظار متجهة فقط إلى الكأس الذهبية، بل إلى معركة أخرى أكثر عمقًا وأشد تأثيرًا في وجدان الأرجنتينيين إنها المواجهة التي قد تنهي جدلا استمر لعقود حول هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا أم ليونيل ميسي؟

أكثر من 40 مليون أرجنتيني يعيشون ساعات من الترقب، يحلمون برؤية منتخب "التانجو" يضيف النجمة الرابعة إلى قميصه، بينما يقود ليونيل ميسي كتيبة الأرجنتين في نهائي جديد قد يغير مكانته في ذاكرة كرة القدم إلى الأبد.

بلد انقسم بين أسطورتين

لطالما كان مارادونا أيقونة لا تمس في الأرجنتين فمنذ قيادته المنتخب للتتويج التاريخي بكأس العالم 1986، ارتبط اسمه بالفخر الوطني والبطولات والروح القتالية، وتحول إلى رمز يتجاوز حدود الرياضة.

لكن المشهد تغير بصورة كبيرة منذ تتويج ميسي بكأس العالم 2022، بعدما أنهى سنوات طويلة من الانتظار وأعاد اللقب العالمي إلى بوينس آيرس ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأرجنتين تعيش عصر "الأسطورتين"، حيث يتقاسم اللاعبان المكانة في قلوب الجماهير، بينما يستمر الجدل حول من يستحق لقب الأعظم.

عبقرية مختلفة وسحر لا يتكرر

المقارنة بين مارادونا وميسي لا تعتمد فقط على عدد الأهداف أو البطولات، بل تمتد إلى أسلوب اللعب والشخصية والتأثير.

كان مارادونا رمزًا للموهبة الفطرية والقيادة الملهمة، لاعبًا يصنع الفارق بالإبداع والتمرد، ويقود فريقه بقوة الشخصية داخل الملعب وخارجه.

أما ميسي، فيمثل نموذجًا مختلفًا؛ لاعب هادئ، يعتمد على الدقة والانضباط والاستمرارية، ونجح في الحفاظ على مستواه الاستثنائي لأكثر من 15 عامًا، وهو إنجاز نادر في تاريخ اللعبة.

بين التاريخ والأرقام

يتفوق مارادونا في رمزيته التاريخية وتأثيره الاجتماعي، خاصة بعد مونديال 1986 وهدفه الشهير في شباك إنجلترا، الذي أصبح جزءًا من الذاكرة الوطنية للأرجنتين.

في المقابل، صنع ميسي حقبة ذهبية جديدة، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بكوبا أمريكا 2021، ثم كأس العالم 2022، قبل أن يضيف لقبًا قاريًا جديدًا في 2024، ويقود الأرجنتين إلى نهائيها العالمي الثاني على التوالي.

ويرى كثير من المحللين أن تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2026 سيمنح ميسي أفضلية تاريخية يصعب تجاهلها، ليس فقط بسبب عدد الألقاب، وإنما بفضل استمراريته وإنجازاته الممتدة على مدار سنوات طويلة.

90 دقيقة قد تعيد كتابة التاريخ

مهما كانت نتيجة النهائي، سيظل مارادونا أحد أعظم من لمس الكرة في تاريخ اللعبة، وسيبقى ميسي أحد أبرز من أعاد تعريف مفهوم الاستمرارية والتميز.

لكن إذا نجح قائد "التانغو" في رفع كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، فقد تتحول المناقشات التي ملأت المقاهي والشوارع الأرجنتينية لعقود إلى إجابة واحدة، ويصبح ليونيل ميسي الاسم الذي يتربع منفردًا على قمة تاريخ كرة القدم في نظر قطاع واسع من الجماهير، بينما يكتب نهائي 2026 فصلًا جديدًا في أسطورة لن تُنسى.

كأس العالم كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم 2026 ليونيل ميسي

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