حكم دولي سابق: أوروبا وأفريقيا أصبحتا ضد قرارت إنفانتينو في كأس العالم

كشف الكابتن أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن وصول منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم مبني على باطل تحكيميًا، موضحًا أن اللهو الخفي في صفهم حيث إنهم ينهون المباراة لصالحهم في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرازيل توب في كرة القدم والأرجنتين مكانتش تستحق كل الانحياز ده.

ولفت إلى أن إنفانتينو أصبح على صفيح ساخن لأن أوروبا وأفريقيا أصبحتا ضده، وما حدث في المونديال الحالي غير مسبوق أو تفرض الدول المنظمة أي شيء

وأكد أنه يجب عمل عقد لرئيس لجنة الحكام والاتحاد المصري يعلن عن مشاكله ومتطلباته ويكون العقد مرتبط بشروط بين الطرفين ومن يخل يدفع الجزاء

واستطرد أنه يجب دعم ومساندة أي حكم يترأس لجنة الحكام باتحاد الكرة، موضحا أن الأخطاء لا زالت موجودة بعد رحيل رئيس اللجنة السابق ولم يطوروا تقنية الفار.

ولفت الخبير التحكيمي، إلى أن مرتبات لجنة الحكام الأجانب كان يمكن الاستفادة منها في تطوير تقنية الفيديو، موضحا أن من أسس الحكام المصريين الذين شاركوا في المونديال هم مصريين في الأساس.