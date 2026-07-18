ناقدة رياضية: طريق الأرجنتين في المونديال سهل.. وإسبانيا تكسب النهائي على الورق

كشفت آلاء عمر، الناقدة الرياضية، أن لاعبي إسبانيا عبروا في تصريحاتهم قبل مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم عن خوفهم من التحكيم.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أقل احتكاك مع منافسي الأرحنتين يتحرك الحكم ولكن لا يتحرك عند الأمر نفسه مع الأرجنتين.



وأوضحت أن إسبانيا على الورق تكسب كأس العالم لأن المنتخب عمل أفضل مباراة في المونديال أمام فرنسا الأقوى هجوميًا في العالم، موضحة أن الأرجنتين كان طريقها سهل في كأس العالم لكرة القدم، ولم تمر بأي مباراة صعبة خلال مشوارها.



وأردفت آلاء عمر، الناقدة الرياضية، أن هناك من استكتر علينا وعلى لاعبي الفراعنة الفرحة بسبب الإنجاز المونديال الأخير والوصول إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2026.