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مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال

فرنسا
فرنسا
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مواجهة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تستمر منافساتها حتى 19 يوليو الجاري.

ويدخل المنتخبان اللقاء، بحثًا عن إنهاء مشوارهما في البطولة بانتصار معنوي، بعدما تبدد حلم بلوغ النهائي.

وتوقف طموح منتخب فرنسا  عند الدور نصف النهائي من البطولة؛ عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدفين دون رد، وكذلك منتخب إنجلترا؛ بعد هزيمته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا

تقام مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026، في تمام الساعة 12 منتصف ليل السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا مجانًا

من المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات المفتوحة، يتصدرها قناة beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة، التابعة لشبكة بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت الشبكة قد خصصت القناة المفتوحة لنقل عدد من مباريات كأس العالم 2026، من بينها مباريات المنتخبات العربية، إضافة إلى مواجهات قوية في الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراتا نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، والأرجنتين وإنجلترا.

تردد قناة beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

وفي المقابل، لم تعلن القناة الجزائرية الأرضية أو الفضائية، حتى الآن، إذاعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، رغم نقلها عددًا من مباريات البطولة، خاصة مباريات منتخب الجزائر وبعض اللقاءات الأخرى خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

وتحظى مواجهة فرنسا وإنجلترا باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة المنتخبين في إنهاء البطولة بالمركز الثالث، بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

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