اللي جاي خطير.. أحمد موسى: أمريكا لها مصلحة كبيرة في استمرار الحرب على إيران

علق الإعلامي أحمد موسى، على استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي جاي للمنطقة هو الأمر الخطير ويجب أن يستعد الجميع".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا لها مصلحة كبيرة في استمرار الحرب في إيران خاصة مع استمرار شراء الأسلحة"، مضيفا:" الدول العربية تدفع الثمن بسبب الاعتداءات الإيرانية السافرة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك حرب حقيقية داخل إيران تشنها الولايات المتحدة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك تحذيرات كبيرة من الأيام المقبلة وما ممكن أن يحدث في المنطقة والإقليم، والعالم كله بيتفرج على اعتداءات إيران على الدول العربية ومحدش بيتحرك".