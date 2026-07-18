رئيس شعبة البن يكشف علامات تفضح القهوة المغشوش

أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك علامات يمكن من خلالها التمييز بين البن السليم والمغشوش، مشيرًا إلى أن محبي القهوة يستطيعون ملاحظة هذه العلامات بسهولة.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن المستهلك يمكنه اكتشاف غش البن من خلال النظر إلى العبوة، ثم فتحها وشم رائحته، مؤكدًا أن للبن الطبيعي رائحة مميزة يسهل التعرف عليها.

ولفت إلى أن المواطن، بعد شراء البن وإعداده في المنزل، قد يلاحظ بعض المؤشرات التي يرى أنها تدل على سلامته أو وجود تلاعب فيه، موضحًا أنه إذا طفح البن داخل الكنكة اعتبره مؤشرًا على سلامته، بينما إذا ترسب سريعًا في قاعها فقد يشير إلى وجود مشكلة، كما أشار إلى أن البعض يعتمد على اختبار إضافة عصير الليمون إلى البن، معتبرًا أن حدوث فوران قد يدل على وجود إضافات غير طبيعية.

وأشار إلى أن غش البن قد يسبب أضرارًا صحية جسيمة، موضحًا أن بعض حالات الغش تتم باستخدام نوى البلح المحمص أو القمح المحمص أو مواد أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية للمستهلكين.