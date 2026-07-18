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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل شراء البن.. 5 علامات تكشف القهوة المغشوشة وتحمي صحتك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أثارت الأنباء المتداولة بشأن انتشار البن المغشوش في الأسواق حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع ارتباط القهوة بعادات يومية لدى ملايين المصريين، وسط تساؤلات حول مدى سلامة وجودة المنتجات المعروضة وأساليب التمييز بين البن الأصلي والمغشوش.

وتتأثر أسعار البن بعدة عوامل، من بينها الإنتاج العالمي، والظروف المناخية في الدول المنتجة، وتكاليف النقل والشحن، إضافة إلى تحركات أسعار العملات، وهو ما ينعكس على السوق المحلية.

شعبة البن تكشف مفاجآت حول القهوة المغشوشة وتحذر من مخاطرها الصحية

فجّر مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، مفاجآت بشأن جودة القهوة المتداولة في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن قطاع البن يواجه حالة من الفوضى بسبب انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «المحور»، أن هناك نسبة كبيرة من البن المعروض في الأسواق لا تتوافق مع المعايير الطبيعية للقهوة، محذرًا من انتشار ممارسات الغش التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المستهلكين.

وأضاف أن بعض الكافيهات والمحال قد تقدم منتجات غير أصلية بأسعار مرتفعة، مطالبًا بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط مصانع "بير السلم" وملاحقة المتورطين في خلط وتعبئة البن المغشوش.

وأكد رئيس شعبة البن أن التجار الملتزمين بالمعايير لا علاقة لهم بهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن المخالفات تصدر عن جهات دخيلة تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحذيرات صحية من تناول البن مجهول المصدر

في السياق ذاته، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول البن المغشوش، موضحة أن أضراره قد لا تظهر بشكل فوري، لكنها قد تتراكم مع استمرار تناوله لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن خلط البن بمواد بديلة غير مخصصة للاستهلاك، مثل بعض الحبوب أو النوى بعد تحميصها وطحنها، قد يؤدي إلى اضطرابات بالجهاز الهضمي وتهيج المعدة والتهابات معوية.

وأضافت أن التعرض المستمر لمواد غير معلومة المصدر قد يشكل ضغطًا على أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم، مثل الكبد والكلى، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء القهوة.

نصائح لاختيار قهوة آمنة

ونصحت استشاري التغذية بشراء البن من مصادر موثوقة، ويفضل اختيار حبوب البن الكاملة وطحنها في المنزل أو أمام المستهلك، للتأكد من جودتها وعدم خلطها بمواد أخرى.

كما شددت على أهمية تجنب شراء المنتجات الغذائية من مصادر مجهولة عبر الإنترنت، وضرورة التأكد من نظافة أماكن إعداد الطعام وطرق حفظه، مؤكدة أن إعداد الطعام في المنزل يظل الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على صحة الأسرة.

البن المغشوش في الأسواق علامات البن المغشوش

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