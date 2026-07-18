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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة آثار سقارة.. تفاصيل

سقارة
سقارة
محمد الاسكندرانى

أطلقت الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار مشروعًا متكاملًا لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة بمنطقة آثار سقارة، بما يواكب مكانتها كإحدى أهم مواقع التراث العالمي، ويعزز جاهزيتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين من المصريين والسائحين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائر.

تطوير المواقع الأثرية 


وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا المشروع يأتي تنفيذه في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المواقع الأثرية وفق منهج متكامل يوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية الفريدة للموقع والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة به، بما يعزز من مكانة المنطقة كأحد أبرز الوجهات السياحية والمواقع الأثرية على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات داخل المنطقة، وزيادة قدرتها على استيعاب الحركة السياحية المتنامية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الزائر، ويؤكد استمرار جهود وزارة السياحة والآثار في صون التراث الحضاري المصري وتطويره، بما يليق بقيمته التاريخية والإنسانية الفريدة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الأثرية بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين مختلف المزارات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية العالمية والمعمول بها في المواقع الأثرية بما يضمن الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع وعدم المساس بطابعه التاريخي، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وراحة للزائرين، ويسهم في انسيابية حركة الزائرين من المصريين والأفواج السياحية داخل المنطقة.

وأضاف الدكتور عمرو الطيبي مدير عام منطقة آثار سقارة، أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ مجموعة متكاملة من أعمال تطوير الخدمات، تشمل توفير مقاعد  للاستراحة، وإنشاء مظلات بعدد من النقاط الحيوية للحماية من أشعة الشمس، إلى جانب تطوير عناصر الخدمات المختلفة بما يسهم في تحسين جودة الزيارة والارتقاء بتجربة الزائر وفقًا لأفضل المعايير الدولية لإدارة المواقع الأثرية.

وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة المواقع الأثرية لجميع فئات المجتمع، يجري أيضا ضمن المشروع، تنفيذ مسارات مخصصة لذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، بما ييسر تنقلهم داخل المنطقة الأثرية ويُمكنهم من زيارة عدد من المزارات بسهولة ويسر، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز مفهوم السياحة الميسرة وإتاحة تجربة سياحية أكثر شمولًا.
 

وزارة السياحة والآثار الأعلي للآثار سقارة منطقة سقارة الآثار

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