روما الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

دخل نادي روما الإيطالي بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للحصول على خدمات قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، يعمل مسؤولو روما على إقناع صلاح بالعودة إلى ملعب "الأولمبيكو"، مستندين إلى النجاح الكبير الذي حققه اللاعب خلال فترته السابقة مع الفريق، بالإضافة إلى تجربته المميزة في الدوري الإيطالي بقميص فيورنتينا.

وأكد موقع Football Insider أن روما كثف تحركاته في الأيام الأخيرة من أجل حسم الصفقة، وذلك بعد ظهور تقارير أشارت إلى تقدم نادي بشكتاش التركي بعرض مالي ضخم للتعاقد مع نجم ليفربول.

ولا يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على روما وبشكتاش فقط، إذ يتواجد اللاعب على رادار عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أندية في الدوري الأمريكي، فضلاً عن اهتمام أندية إيطالية أخرى بضم هداف "الريدز".

ويمتلك صلاح ذكريات مميزة مع روما، حيث خاض 83 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع العديد من الأهداف، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في النادي عن موسم 2015-2016، بعدما قدم مستويات استثنائية لفتت أنظار كبار أوروبا.

ويأمل مسؤولو روما في أن تسهم العلاقة المميزة بين اللاعب والجماهير، إلى جانب معرفته بأجواء النادي والدوري الإيطالي، في إقناعه بالعودة من جديد، مستفيدين من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال سنواته الناجحة مع ليفربول، والتي رسخت مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم.