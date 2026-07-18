لـ 20 أكتوبر | تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش السيدة زينب

قررت الدائرة الأولى (إرهاب) المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لداعش، في القضية رقم 10066، جنايات السيدة زينب، المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش السيدة زينب" لجلسة 20 أكتوبر؛ للمرافعة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2023، وحتى 9 يناير من عام 2025، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم الترويج بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل من بينها التلجرام لتبادل الرسائل فيما بينهم.