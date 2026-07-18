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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشر محتوى خادش.. تأجيل استئناف البلوجر بطة ضياء على حكم حبسها 6 أشهر

بطة ضياء
بطة ضياء
رامي المهدي

قررت المحكمة المختصة، تأجيل المعارضة الاستئنافية للبلوجر بطة ضياء على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لشهر أغسطس .

فيديوهات خادشة للحياء 

وفي وقت سابق، عاقبت المحكمة المختصة، البلوجر بطة ضياء بالحبس 6 أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة، من القبض على بطة زينهم لقيامها بنشر محتوى خادش للحياء ويتنافى مع القيم المجتمعية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة بطة ضياء لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة.

اعترافات البلوجر بطة ضياء

واعترفت المتهمة بعد القبض عليها أنها كانت تقوم بتصوير أفلام فى منطقة شعبية وتتحصل من ورائها علي أرباح مالية كما أن لديها حسابات نشطة علي تيك توك وانستجرام وفيس بوك تدر عليها أرباح مالية كبيرة وأنها كانت تقوم بتصوير فيديوهات للرقص علي أغاني مهرجانات شعبية بالعبايات السوداء.

مدير أعمال يشرف على صفحات البلوجر بطة

وأكدت المتهمة أن لديها مدير أعمال كان يشرف علي صفحاتها وهو المسئول عن كل ما يتم نشره كما أنها قامت بتصوير أفلام بالموبايلات مع مجموعة من الشباب وعن لقب صديقة الطلبة أكدت أن الفانز علي السوشيال هم من قاموا بإطلاقه عليها.

جاء هذا الإجراء بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن الفيديوهات التي تنشرها المتهمة تتضمن إيحاءات غير لائقة وتُسهم في نشر الفسق والفجور، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص المحتوى ورصد التجاوزات القانونية.

بطة ضياء تظهر في فيديوهات خادشة

وذكرت البلاغات أن “بطة ضياء” دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل، ترتدي فيها ملابس لا تتناسب مع الذوق العام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين، وأدى إلى مطالبات واسعة بوقف تلك التصرفات ومحاسبتها قانونيًا.

المحكمة المختصة المعارضة الاستئنافية بطة ضياء البلوجر بطة ضياء

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