إلغاء تدريب إسبانيا الأخير قبل نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا" اليوم السبت، إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب إسبانيا قبل نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين غدا الأحد، بسبب العواصف الرعدية.



وأضاف الفيفا أن لن يكون هناك وقت آخر لتدريب لاروخا، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الحصة التدريبية للأرجنتين، المقرر في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت جرينتش) ستمضي قدماً كما هو مخطط لها.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان "تم تعليق حصة تدريب المنتخب الإسباني على ملاعب مركز ميلاني لين التدريبي في نيوجيرزي، وفقا لبروتوكول السلامة الخاص بالعواصف في الولايات المتحدة".

وأضاف "يؤدي اللاعبون حالياً جلسة إحماء داخلية".

وستنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة غداً