قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026
تعليق قوي من أحمد موسى على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية | بث مباشر
قادة إسرائيليون يهاجمون الإرهاب اليهودي.. كيف أصبحت المستوطنات أداة انتخابية في دولة الاحتلال؟
مجتبى خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تثبت عدم الثقة في «الشيطان الأكبر»
توقيع ترامب «لا قيمة له».. رسالة نارية من المرشد الإيراني لأمريكا
إلغاء تدريب إسبانيا الأخير قبل نهائي كأس العالم
الزمالك يعلن رسميًا احتراف حسام عبد المجيد في لودوجوريتس البلغاري
أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين وإسبانيا تستعدان لمعركة نيوجيرسي.. وترامب يشيد بالنجاح

الأرجنتين وإسبانيا
الأرجنتين وإسبانيا
حسام الحارتي

تستعد الأرجنتين وإسبانيا لمعركة نيوجيرزي في نهائي كأس العالم في اميركا الشمالية الأحد، في وقت أعلن فيه المنظمون أنهم يراقبون عن كثب دخان حرائق الغابات في كندا.
 

وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، فيما تتطلع إسبانيا إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وأشار المنظمون إلى إنهم "يراقبون عن كثب" الدخان الذي غطى سماء مساحات واسعة من الولايات المتحدة.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، خلال إحاطة إعلامية "تم التطرق إلى هذا الموضوع، ولدينا مختص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية متواجد في مقر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هناك، لذلك نتابع الوضع عن كثب".

وسيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين حشد يتجاوز 80 ألف متفرج، مع وصول أكبر نسخة من كأس العالم في التاريخ إلى محطتها الختامية على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وهي المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها ترامب.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها ستحضر النهائي أيضا بدعوة من الرئيس الأميركي.

وأشاد ترامب الجمعة بكأس العالم، التي تُقام أيضا في المكسيك وكندا، واصفاً إياها بأنها "ربما الحدث الرياضي الأكثر نجاحاً في تاريخ العالم"، وذلك خلال استقباله جاني إنفانتينو رئيس "فيفا" في نيويورك.

وقال قائد إسبانيا رودري إنه يستعد لمعركة "بدنية" مع الأرجنتين، وسيحاول تجاهل أي "استفزازات" محتملة.

وأوضح رودري، الفائز بالكرة الذهبية 2024، أنه يتوقع أن تكون المباراة النهائية مختلفة عن أي لقاء خاضه بطل أوروبا.

وأضاف نجم مانشستر سيتي للصحافيين "أعتقد أن مباراة الأحد ستكون مختلفة تماماً. ستكون أكثر بدنية، ويجب أن نكون مستعدين. لكني أعتقد أنه إذا كنا نتميز بشيء في هذا المنتخب الوطني، فهو قدرتنا على خوض مباريات مختلفة بحسب الظروف".

وتابع "يمكننا التكيّف مع الدفاع، والهجمات المرتدة، والهجوم. نحن فريق متكامل جداً، وهذا سبب وجودنا هنا".

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن تلجأ الأرجنتين إلى أسلوب "استفزازي"، أجاب رودري "حسناً، هذا جزء من كرة القدم".

ودعا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بمشاهدة ميسي يقود فريقه في نهائي آخر لكأس العالم وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وقال سكالوني عن لاعب برشلونة الإسباني السابق، الذي ساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022 "لقد صنع التاريخ. إنه أسطورة".

ووصل منتخب إنجلترا إلى ميامي لمواجهة فرنسا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسرين في نصف النهائي.

واعترف الألماني توماس توخل مدرب "الأسود الثلاثة" أن الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي كانت مؤلمة.

وقال توخل في مؤتمر صحافي "يجب أن نتعايش مع هذا الأمر، إنه ألمنا، ألمي وألم اللاعبين، نحن نشعر بالألم الأكبر. وهذا هو الجرح الذي نحمله الآن".

وأضاف "إنها هزيمة مؤلمة جداً، ويجب أن نتعايش معها، أولا وقبل كل شيء، وليس مع المنتقدين أو الخبراء أو حتى أفراد عائلتنا الذين يعانون معنا ويريدون الأفضل لنا، بل نحن أساسا".

ومن جانبه، تعهد مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعدم ذرف الدموع وهو يستعد لخوض آخر مباراة له في كأس العالم مع منتخب "الزرق".

وقال ديشان الجمعة "أعلم أن الستار سيسدل غداً. لن يبكي أحد هنا، لكني أعلم أني سأفتقد المنتخب الفرنسي. على مدى 15 عاماً (تولى المهام الفنية عام 2012)، حظيت بامتياز عيش لحظات كانت سحرية وأخرى صعبة".

وسقط منتخب فرنسا المدجج بالنجوم والمرشح الأبرز لإحراز لقبه الثالث، أمام إسبانيا 0-2 في نصف النهائي.

الأرجنتين وإسبانيا الأرجنتين إسبانيا نهائي كأس العالم ليونيل ميسي كأس العالم دونالد ترامب مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

الشوفان

ماذا يحدث عند نقع الشوفان طوال الليل

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد