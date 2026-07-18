بعد وعكة مفاجئة.. استقرار الحالة الصحية لنجم دولة التلاوة محمد أحمد حسن | خاص

تعرض القارئ محمد أحمد حسن، أحد نجوم دولة التلاوة الموسم الماضي، وإمام الجامع الأزهر في شهر رمضان، والذي حققت تلاواته انتشار واسع بين جمهور السوشيال ميديا، لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت والدة محمد أحمد حسن، على “فيس بوك” منشورا، كتبت فيه: “اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأْسِ، اشْفِ الشَّيْخَ مُحَمَّد أَحْمَد حَسَن أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، اللَّهُمَّ أَلْبِسْهُ لِبَاسَ الصِّحَّةِ وَالعَافِيَةِ، وَاجْعَلْ مَا أَصَابَهُ طَهُورًا وَرَفْعَةً لَهُ فِي الدَّارَيْنِ”.

وأكدت والدة محمد أحمد حسن، لـ"صدى البلد"، أن صحة القارئ الآن أصبحت مستقرة بعد وعكة صحية ألمت به اليوم، وكانت صعبة جدا، اضطرته للجوء إلى أكثر من مستشفى؛ لتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

وانهالت التعليقات على فيس بوك، بالدعاء للقارئ محمد أحمد حسن؛ لما له من محبة عارمة في قلوب محبيه وجمهوره على مواقع التواصل.

محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم

وفي وقت سابق، أعلن القارئ محمد أحمد حسن، أحد متسابقي دولة التلاوة، أنه تم اعتماده من قِبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، قارئًا في مسجد العزيز الحكيم بالمقطم يوم الجمعة، وعضوًا بالمقرأة النموذجية يوم الأحد من كل أسبوع في مسجد السيدة نفيسة- رضي الله عنها-.

وأضاف القارئ محمد أحمد حسن، في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، "بفضل الله تعالى ومَنِّه وكرمه وتوفيقه، وعليه، فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف، وعلى رأسها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا المصرية على دعمها الدائم للقرآن الكريم وأهله|.