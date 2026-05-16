نجم دولة التلاوة .. رئيس جامعة الأزهر يؤازر محمد أحمد حسن في الامتحانات | صور

التقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالطالب محمد أحمد حسن، الطالب بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد نجوم دولة التلاوة والذي أم المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان العام قبل الماضي.

وعبر الطالب محمد أحمد حسن، عن سعادته بلقاء رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية أصول الدين، وذلك على هامش جولة رئيس الجامعة لتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية.

جولة رئيس الجامعة على الامتحانات

وتابع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026 في جميع فروع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من خلال جولاته الميدانية ومتابعاته الهاتفية مع النواب.

وأجرى رئيس جامعة الأزهر ونائبه لشئون التعليم، جولة ميدانية لعدد من كليات الجامعة في قطاع الدراسة بالقاهرة، تفقدا خلالها عددًا من لجان كلية أصول الدين، رافقهما خلالها الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، إضافة إلى لجان التخلفات بكلية اللغة العربية؛ للاطمئنان على انتظامها، وتوافر سبل الراحة والبيئة الآمنة التي تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون معوقات، والوجود الفعلي لأساتذة المواد للإجابة عن استفسارات الطلاب.

وشدد الدكتور سلامة داود على أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية التي أعلنتها الجامعة.

الإجراءات والضوابط الخاصة بامتحانات جامعة الأزهر

واطمأن رئيس جامعة الأزهر، على توافر الإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم اللازمَين للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، ومنها: تهيئة الأجواء المساعدة على تركيز الطلاب، والتأكد من وجود الفريق الطبي، والتهوية الجيدة، ونظافة وتطهير القاعات، والخدمات الأمنية لتنظيم وتأمين دخول وخروج الطلاب.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا أبويًّا مع الطلاب المُمتحِنين؛ لطمأنتهم ورفع معنوياتهم، وإزالة شعور القلق والتوتر، داعيًا الله- تعالى- لهم بالتوفيق والسداد.

كما أبدى الطلاب سعادتهم بحوار رئيس الجامعة معهم، مؤكدِين سهولة الامتحان وأنه في متناول الجميع.

وأشاروا إلى التعامل الأخوي مع المراقبين والمشرفين وتذليل أى عقبات تواجههم.

وتأتي جولة الدكتور سلامة داود؛ في إطار حرص الجامعة على إحكام منظومة الامتحانات، ومتابعة انتظامها ميدانيًّا، والاطمئنان على أبنائه الطلاب وتيسير أي عوائق قد تواجههم أثناء الامتحانات.