تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة فرح يوسف وشقيقة حنان يوسف

تستقبل الفنانة فرح يوسف عزاء والدتها وأيضا شقيقة الفنانة حنان يوسف، يوم الثلاثاء المقبل بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

وكانت رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

أعمال فرح يوسف

وكانت شاركت الفنانة فرح يوسف في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «هي كيميا» الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة «هي كيميا»، إلى جانب دياب ومصطفى غريب، كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب الذين أسهموا في تقديم توليفة درامية متنوعة جمعت بين التشويق والبعد الإنساني.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، الذي اعتمد على حبكة متصاعدة الإيقاع، ومن إخراج إسلام خيري، الذي قدّم رؤية بصرية مناسبة لأجواء الغموض والتوتر، بينما تولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أعمال حنان يوسف

وشاركت الفنانة حنان يوسف ايضا في عدد من الأعمال فى ماراثون رمضان 2026 إلى جانب ظهورها في فيلم «إيجي بست» المعروض حاليًا في السينمات.