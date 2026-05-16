الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تمديد وقف النار.. الجنوب اللبناني تحت القصف الإسرائيلي

فرناس حفظي

شن الجيش الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، قال إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لـ حزب الله، بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود.


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الغارات طالت بلدات كوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية والبيسارية، إضافة إلى بلدة حبوش قرب النبطية، رغم عدم شمولها بإنذارات الإخلاء.

كما شهدت مناطق عدة حركة نزوح باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب التحذيرات الإسرائيلية، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدء عمليات استهداف لمواقع وبنى تحتية تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات رغم تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 أبريل، وسط تشكيك متزايد بفعاليته في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين الجانبين.

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في مارس الماضي عن مقتل أكثر من 2900 شخص، بينهم أكثر من 400 منذ بدء الهدنة، إلى جانب نزوح ما يزيد على مليون شخص.

وفي مدينة صور، خلّفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة دماراً واسعاً في أحد الأحياء السكنية، حيث سُوّي مبنى بالأرض وتضررت متاجر ومبانٍ مجاورة، بينما حاول السكان استئناف حياتهم اليومية وسط آثار القصف والركام المنتشر في المكان.

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

