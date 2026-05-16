بصحبة ماجدة الرومي.. إلهام شاهين: أوقات لا تُنسى مع عائلتي وصديقاتي في لبنان

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” مجموعة من الصور خلال زيارتها إلى لبنان، ظهرت فيها برفقة عدد من أفراد عائلتها وصديقاتها المقربات.

وعلّقت إلهام شاهين على الصور قائلة: «أجمل أوقاتي في لبنان مع عائلتي وصديقاتي الغاليين جدًا على قلبي، نجمة النجوم ماجدة الرومي، والكاتبة الرائعة كلوديا مرشليان.. ربنا يديم صداقتنا الحلوة ويجمعنا دايمًا على الخير والمحبة».

وأعربت الفنانة عن سعادتها بتلك الأجواء العائلية والودية، مؤكدة اعتزازها بعلاقات الصداقة التي تجمعها بعدد من رموز الفن والإبداع في لبنان، في أجواء يغلب عليها الود والمحبة.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر أن إلهام شاهين، شاركت في رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "سيد الناس"، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، انجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.