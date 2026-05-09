إلهام شاهين: يوسف شاهين فخر لكل العرب..وخلطة فوزية حصل علي جوائز بالجزائر

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالحب الذي حظيت به من الجمهور أثناء مشاركتها على السجادة الحمراء لمهرجان عنابة بالجزائر.

وقالت في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد:«بتأثر جدًا بالمحبة وبحس إني عايزة أحضن الأمهات والستات الكبار لأن محبتهم خالصة حقيقية».

وأضافت أن دورة هذا العام للمهرجان كانت مميزة بوجود مصر ضيفة الشرف وباحتفالية خاصة بالراحل الكبير يوسف شاهين، الذي وصفته بأنه فخر لكل العرب.

تكريم يوسف شاهين وأعماله

تطرقت شاهين إلى أهم أعمال المخرج الراحل، مشيرة إلى فيلم جميلة بوحيرد باعتباره من أعظم أفلامه، وقالت:«دائمًا أحيي الفنانة الجميلة ماجدة لأنه كان إنتاجها، وعندما أنتجت قدمت فيلم له قيمة كبيرة والفنان أما ينتج يقدم أفلام لا تشبه المنتج العادي».

وأكدت أن أعمالها الإنتاجية حازت على جوائز مهمة، حيث حصل فيلم خلطة فوزية على جوائز في الجزائر كأفضل فيلم وأفضل ممثلة، بينما حقق فيلم يوم للستات حوالي 23 جائزة.

دور الإنتاج في دعم الفن العربي

أوضحت إلهام شاهين أن تجربتها كمنتجة كانت فرصة لإبراز الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، وقالت إن دور المنتج ليس مجرد إدارة مالية، بل خلق محتوى فني يعكس الجودة والتميز ويصل عالميًا، مشددة على أهمية دعم الفن العربي وتقديمه في المحافل الدولية.