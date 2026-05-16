الفصائل اللبنانية تحذر بيروت من عقد أي اتفاق للسلام مع إسرائيل

حذّر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، من أي توجه رسمي لبناني نحو إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، داعيًا السلطات اللبنانية إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الخيارات المنحرفة"، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاق "17 أيار" الموقع بين لبنان وإسرائيل عام 1983.

ويُعد اتفاق "17 أيار" أحد أبرز المحطات السياسية المثيرة للجدل في تاريخ لبنان الحديث، إذ نص حينها على إنهاء حالة الحرب بين الجانبين، وإنشاء منطقة أمنية جنوب البلاد، قبل أن يتم إلغاؤه لاحقًا تحت ضغط قوى سياسية لبنانية وسورية معارضة للاتفاق.

وقال الحزب، في بيانه، إن ذكرى الاتفاق تأتي في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية "محاولات لإعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق 17 أيار"؛ في إشارة إلى الحديث المتزايد عن مفاوضات سلام مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

واعتبر الحزب، أن أي انخراط رسمي لبناني في هذا المسار؛ يمثل "تبرئة لإسرائيل من عدوانها واحتلالها"، ويمنحها مكاسب سياسية على حساب لبنان.

وأضاف الحزب، أن التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالمشاريع الاستيطانية والأطماع في الأراضي والثروات اللبنانية؛ تؤكد- بحسب تعبيره- استمرار التهديد الإسرائيلي للبنان، مشددًا على رفضه لأي مفاوضات مباشرة قد تؤدي إلى اتفاق سلام شامل.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لتمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا إضافية، عقب جولات مباحثات استضافتها واشنطن ووصفتها الخارجية الأمريكية بـ"المثمرة".

كما أعلنت واشنطن استئناف المسار السياسي للمفاوضات مطلع يونيو المقبل، إلى جانب إطلاق مسار أمني بمشاركة وفود عسكرية من الطرفين.

في المقابل، أعلن الوفد اللبناني المشارك في المحادثات، تحقيق "تقدم دبلوماسي ملموس" لصالح لبنان، وسط استمرار التوترات الميدانية والخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب بيانات رسمية لبنانية وتقارير إعلامية دولية.