جامبا أوساكا يتوّج بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر

توج فريق جامبا أوساكا الياباني ببطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على نظيره النصر السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار دور النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق جامبا أوساكا في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة، يصبح فريق جامبا أوساكا أول فريق ياباني يتوج ببطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو؛

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر؛

خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى، جواو فيليكس؛

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الفتاح غريب.