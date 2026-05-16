جامبا أوساكا يصعق النصر ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2 على أرض الرياض

فشل النصر السعودي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض.

ويدين الفريق الياباني بالفضل في الفوز للاعبه دينيس هوميت، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعدما استغل هجمة سريعة وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس بينتو.

وشهدت المباراة سيطرة هجومية من النصر، الذي أضاع العديد من الفرص المحققة، حيث تألق الحارس الياباني روي أراكي في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، أبرزها تسديدات عبدالرحمن غريب وجواو فيليكس، إلى جانب فرصة السنغالي ساديو ماني التي مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني، كثف النصر ضغطه بحثًا عن التعادل، وكاد فيليكس أن يسجل بعد تسديدة ارتطمت بالقائم، كما أنقذ دفاع جامبا أكثر من فرصة خطيرة، ليحافظ الفريق الياباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويحصد اللقب القاري.