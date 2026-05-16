تعليق ناري من أحمد موسى بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

ووجه أحمد موسى رسالة عبر حسابه على منصة “إكس”، “هارد لك” لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن الجمهور كان البطل الحقيقي في اللقاء، مشيرًا إلى أنه ساند الفريق منذ بداية الموسم وملأ مدرجات استاد القاهرة الدولي عن آخره لدعم اللاعبين في المباراة النهائية.

وأضاف أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال اللقاء، موضحًا أن الروح غابت بعد ركلة الجزاء المبكرة في الدقيقة الثانية، وهو ما أثر على الأداء العام داخل الملعب.

وقدم احمد موسي التهنئة لفريق اتحاد العاصمة الجزائري على التتويج باللقب، مشيدًا بأدائه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزه بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد مواجهة قوية أمام الزمالك على استاد القاهرة الدولي.