شاهد مراسم تتويج اتحاد العاصمة ببطولة الكونفدرالية بعد إسقاط الزمالك بركلات الترجيح

تُوج اتحاد العاصمة بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه المثير على نادي الزمالك بركلات الترجيح، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وشهدت المباراة أجواءً حماسية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب بهدف دون مقابل، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح اتحاد العاصمة بالنتيجة نفسها في الجزائر.

وبذلك انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن تُحسم البطولة عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري، ليتوج رسميًا بلقب الكونفدرالية الإفريقية وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح الفريق الجزائري بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة، بعدما قدم لاعبو الفريقين مواجهة قوية اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، ليحصد اتحاد العاصمة اللقب القاري وسط فرحة كبيرة من جماهيره ولاعبيه.

وقام بتسليم كأس البطولة إلى لاعبي اتحاد العاصمة كل من باتريس موتسيبي، وأشرف صبحي، بالإضافة إلى هاني أبو ريدة، وذلك خلال مراسم التتويج التي أقيمت عقب نهاية المباراة مباشرة.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم على استاد الخامس من يوليو في الجزائر قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، ما منح الفريق أفضلية نسبية قبل خوض مواجهة العودة في القاهرة، إلا أن الزمالك تمكن من العودة في النتيجة خلال الإياب وفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ورغم خسارة اللقب، قدم الزمالك أداءً قويًا طوال مشواره في البطولة، بينما نجح اتحاد العاصمة في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي بحصد لقب قاري جديد يؤكد قوة الفريق على الساحة الإفريقية