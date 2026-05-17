تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

انطلقت اليوم الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز «Trend Awards» داخل فندق تريومف بالقاهرة الجديدة، وسط حضور واسع لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل تكريم نخبة من النجوم، من بينهم: أحمد العوضي، ياسر جلال، باسم سمرة، يارا السكري، أحمد زاهر، خالد الصاوي، الإعلامي عمرو الليثي، حمادة هلال، عصام السقا، وفاء عامر، وغيرهم من أبرز نجوم الساحة الفنية.

وأعلنت اللجنة المنظمة، بقيادة الإعلامي أحمد عليوة، أن هذه الدورة مهداة إلى روح «أمير الغناء العربي» هاني شاكر، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الساحة الغنائية العربية.

وأكدت إدارة المهرجان أن «Trend Awards» يقدم مفهومًا جديدًا للتكريم، يعتمد على قياس التأثير الحقيقي و«الترند» الذي يفرض نفسه على الجمهور، بعيدًا عن الأساليب التقليدية، مع التركيز على النجوم الأكثر حضورًا وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية ومؤسس «Trend Awards»، إن انطلاق الدورة الأولى يمثل بداية قوية لحدث فني جديد يستهدف تكريم النجاحات المؤثرة التي صنعت حضورًا واسعًا لدى الجمهور العربي.

وأضاف أن المهرجان يأتي مواكبًا لروح العصر، ويحتفي بالنجوم الذين حققوا تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذه الدورة شهدت اهتمامًا واسعًا منذ الإعلان عنها، بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، ما يجعلها مرشحة لتكون أحد أبرز الفعاليات الفنية والإعلامية السنوية خلال السنوات المقبلة.