ضبط سائق تريلا دهــ.ـس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمنوفية.. والأهالي: وحيد أهله وكان بيشتغل ويساعدهم

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المقدم محمد مغربي رئيس المباحث والرائد محمود رمضان معاون أول المركز، من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل (تريلا) متهم بالتسبب في مصرع طالب أثناء عبوره الطريق أمام مدخل مدينة شبين الكوم، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم بوقوع حادث تصادم على طريق شبين الكوم – قويسنا، ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الطالب “ز. خ” 16 عامًا، بالصف الثاني الثانوي، بعدما صدمته سيارة نقل ثقيل أثناء عبوره الطريق في طريقه إلى عمله، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

وأكد شهود عيان وأهالي المنطقة أن السائق فرّ من موقع الحادث عقب وقوعه، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه لاحقًا.

وأفاد الأهالي أن الضحية، زياد خالد 17 عامًا، كان الابن الوحيد لأسرته، وكان يسعى للعمل من أجل توفير احتياجاته، ما تسبب في حالة حزن واسعة بين سكان المنطقة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.