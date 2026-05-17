تسارع مذهل لسيارة فيراري SF90 سبايدر.. هل 2.5 ثانية كافية؟

تنتمي فيراري SF90 سبايدر إلى فئة السيارات الخارقة التي تعتمد على تقنيات أداء متقدمة تجمع بين القوة الكبيرة وأنظمة القيادة الحديثة، وهو ما جعل هذا الطراز واحدًا من أبرز سيارات فيراري الهجينة عالية الأداء.

وتقدم السيارة تجربة تعتمد على التسارع الحاد والاستجابة السريعة، إلى جانب تصميم رياضي على طريقة العلامة الإيطالية، ومع أرقام الأداء التي تحققها SF90 سبايدر يبرز تساؤل واضح بين عشاق السرعة، هل لا تزال قدرات التسارع رقمًا كافيًا؟ 

تستطيع السيارة فيراري SF90 سبايدر الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات في العالم، كما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومترًا في الساعة.

محرك وأداء فيراري SF90 سبايدر

تعتمد فيراري SF90 سبايدر على منظومة هجينة متطورة تضم محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر مزودًا بشاحن تيربو، إلى جانب محرك كهربائي يوفر دعمًا إضافيًا للأداء.

ويولد محرك الاحتراق قوة تصل إلى 769 حصانًا، بينما يقدم المحرك الكهربائي قوة إضافية تبلغ 217 حصانًا، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 986 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة هائلة على التسارع والانطلاق بسرعات مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة. 

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، كما تعتمد السيارة فيراري SF90 سبايدر على نظام دفع كلي AWD، ومعدل استهلاك وقود يبلغ 16.4 كيلومتر لكل لتر.

تصميم فيراري SF90 سبايدر

تحمل السيارة تصميمًا منخفضًا وانسيابيًا، حيث يبلغ طولها 4,710 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,972 مم، مع ارتفاع منخفض يبلغ 1,186 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، مع وزن إجمالي يبلغ 1,860 كيلوجرامًا دون ركاب،  كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

