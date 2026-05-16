أزمة قلبية وراء الوفاة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المحامي محمد القاضي بالإسماعيلية

تحولت واقعة العثور على جثمان المحامي الشاب محمد أحمد القاضي داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية إلى حديث واسع بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خيمت حالة من الحزن والصدمة على الجميع عقب انتشار تفاصيل الحادث خلال الأيام الماضية.

ومع بدء الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، كشفت المعلومات الأولية المتداولة من المقربين أن الراحل كان يعيش خلال الفترة الأخيرة ظروفًا نفسية صعبة، على خلفية خلافات أسرية أعقبت انفصاله عن زوجته، إلى جانب معاناته المستمرة بسبب عدم تمكنه من رؤية بناته، وهو ما تسبب له في حالة من الحزن والضغوط النفسية الشديدة، بحسب روايات المقربين منه.

تعود تفاصيل الحادث بعد اختفاء المحامي الشاب لعدة أيام بشكل مفاجئ، وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما أثار قلق أصدقائه والمقربين، خاصة بعد تغيبه عن عمله وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية.

