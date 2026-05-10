الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

« ومن الحب ما قتل» .. القصة الكاملة لوفاة محامٍ شاب داخل مكتبه بالإسماعيلية

المحامي المتوفي
المحامي المتوفي
الإسماعيلية انجي هيبة

خيّم الحزن على أهالي محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة  الماضية، بعد العثور على جثمان المحامي الشاب “محمد أحمد القاضي” داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة، في واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين زملائه وأصدقائه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وبينما بدأت الواقعة في ظاهرها غامضة، كشفت التحريات الأولية والمعلومات المتداولة من المقربين أن الراحل كان يمر بأزمة نفسية وإنسانية قاسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلافات أسرية أعقبت انفصاله عن زوجته، إلى جانب معاناته من منعه المتكرر من رؤية بناته، الأمر الذي تسبب له في ضغوط نفسية شديدة وحالة حزن مستمرة.


بداية الواقعة
 

تعود تفاصيل الحادث بعد اختفاء المحامي الشاب لعدة أيام بشكل مفاجئ، وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما أثار قلق أصدقائه والمقربين، خاصة بعد تغيبه عن عمله وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية.


ومع تزايد المخاوف، توجه عدد من المقربين إلى مكتبه الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، ليعثروا على جثمانه داخل المكتب، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تحركات أمنية وتحقيقات موسعة


دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المكتب، فيما باشرت جهات التحقيق أعمال المعاينة وسؤال الشهود وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.
كما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، والتصريح بإجراء الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.
وبحسب المعلومات الأولية، أكدت التقارير عدم وجود شبهة جنائية، فيما رجحت المصادر تعرض المحامي الراحل لأزمة قلبية مفاجئة نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التي كان يمر بها مؤخرًا.


صدمة داخل الأوساط القانونية


الواقعة تركت حالة من الحزن العميق بين زملاء الراحل داخل نقابة المحامين بالإسماعيلية، خاصة أنه كان معروفًا بحسن الخلق والسيرة الطيبة والتعامل الراقي مع الجميع.


وشهد محيط المشرحة ومكان الواقعة تواجد عدد كبير من المحامين وأصدقاء الفقيد الذين حرصوا على متابعة تطورات التحقيقات وتوديع زميلهم في مشهد مؤثر سيطرت عليه الدموع والحزن.
 

بيان نقابة المحامين


أصدرت نقابة محامي الإسماعيلية بيانًا رسميًا نعت خلاله المحامي الراحل، مؤكدة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الأولية وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.


كما ناشدت النقابة جميع الصفحات والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم تداول أي معلومات تمس الحياة الشخصية للفقيد أو أسرته دون سند رسمي.
 

ومن الحب ما قتل


قصة المحامي الراحل أعادت للأذهان كيف يمكن للضغوط النفسية والانكسارات الإنسانية أن تتحول إلى عبء قاتل ينهك القلب والروح معًا، خاصة حين يرتبط الألم بالأسرة والأبناء والفقد العاطفي.


ورغم انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، إلا أن الحزن بقي حاضرًا في قلوب كل من عرفوا الشاب الراحل، الذي رحل فجأة تاركًا خلفه قصة موجعة عنوانها: “ومن الحب ما قتل”.

