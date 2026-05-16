رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر

صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن وزارة التموين بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر تشارك في عدة معارض مختلفة لتوفير السلع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية، مشيرًا إلى أهمية المشروع في إحياء التراث المصري والحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.

إعادة الحياة للأماكن التاريخية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التطوير يشمل ترميم المباني التاريخية، تحسين الشوارع والميادين، وتطوير المرافق العامة بما يليق بمكانة مصر التاريخية، مؤكداً أن الهدف هو الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

الجانب الاجتماعي والثقافي

وأضاف أن المشروع يسعى أيضًا لتحسين تجربة المواطنين والزوار، وتعزيز السياحة الثقافية، مؤكداً: "الحمد لله الواحد بيتذكر الأماكن دي كانت عاملة إزاي، واليوم ما يتم يليق بمصر التاريخية".