نهائي الكونفدرالية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارة مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض نتيجة الذهاب وحسم اللقب القاري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث البطولة، وتذاع على قناة "beIN SPORTS 3 HD" بتعليق عصام الشوالي، بالإضافة إلى البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت داخل مصر.

تفوق زملكاوي في القيمة التسويقية

تشير الأرقام إلى تفوق نادي الزمالك من حيث القيمة التسويقية مقارنة بالمنافس الجزائري، حيث تبلغ قيمة الفريق المصري نحو 15.28 مليون يورو، مقابل 9.03 مليون يورو لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعكس هذا الفارق أفضلية نسبية للفريق الأبيض من حيث قيمة العناصر الفنية قبل المواجهة المرتقبة على ملعب استاد القاهرة الدولي، رغم أن الحسم يظل مرتبطا بما سيقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك العديد من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية، حيث لعب 12 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

وتعكس هذه الأرقام مدى صعوبة المواجهات التي تجمع الفريق الأبيض بالفرق الجزائرية، في ظل الندية الكبيرة التي تميز هذا النوع من اللقاءات القارية.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

وضع المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، تعليمات فنية صارمة على لاعبي الخط الخلفي وخط الوسط الدفاعي قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال شوطي اللقاء وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، خاصة مع اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة السريعة.

كما طالب المدرب لاعبيه بعدم ترك أي مساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري، مع الحذر من فقدان التركيز أو الرقابة في ظل قدرة المنافس على استغلال أنصاف الفرص والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

حكم اللقاء

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسئولي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة اللقاء بقيادة الحكم بيير جيسلان أتشو ويعاونه كل من بوريس مارلايز ديتسوجا وأموس أبيجين ندونج فيما يتولى تانجوي باتريس ميبيامي مهام الحكم الرابع.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية الفيديو بمساعدة ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج، إلى جانب مراقبين للمباراة من جيبوتي وموريتانيا.

حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على حضور 46,200 مشجع للمباراة بواقع 44,200 مشجع لصالح الزمالك مقابل 2,000 مشجع للفريق الجزائري مع تنظيم دقيق لدخول الجماهير وتحديد بوابات الدخول وفق الترتيبات الأمنية.

نتيجة الذهاب وزيادة صعوبة المهمة

كان اتحاد العاصمة قد حسم مباراة الذهاب في الجزائر بالفوز بهدف دون رد، في لقاء شهد جدلًا كبيرا وإلغاء هدف لصالح الزمالك، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق الأبيض في لقاء العودة.