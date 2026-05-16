وزير العمل: جاهزون لتدريب وتأهيل شباب أسوان على مهن سوق العمل

وزير العمل مع عمال كيما أسوان

من داخل شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان، سلّم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم السبت، عددًا من «شنط عدة العمل» لعدد من نماذج العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، بالإضافة إلى تسليم بونات سلع ومواد غذائية لعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك دعمًا لهم ولمساعدتهم على مواصلة العمل والإنتاج، وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة التنمية، وتأكيدًا على استمرار جهود الدولة في تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمال، وذلك بحضور شيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

ومن داخل الشركة أيضًا، شهد الوزير والمحافظ فعاليات ندوة توعوية حول مبادئ السلامة والصحة المهنية، ومستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الجديدة،وذلك بحضور د. محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...وأكد الوزير، خلال الفعالية، حرص وزارة العمل على الاستمرار في تقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالنماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين يواصلون العمل والإنتاج في مختلف القطاعات...كما أكد جاهزية الوزارة لتدريب شباب أسوان على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، في إطار تنفيذ خطة «التدريب من أجل التشغيل» التي تنفذها الوزارة…

وأشار الوزير، خلال كلمته، إلى أن الشركة تُعد واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مصر والشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي ودعم الاقتصاد القومي منذ تأسيسها عام 1956...كما أوضح أن مشروع «كيما 2» يجسد تجربة وطنية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية والمعايير البيئية وأنظمة السلامة الحديثة، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية ويوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.

وأوضح الوزير أن محافظة أسوان تمثل رمزًا للعمل والإنتاج والتنمية، مؤكدًا استمرار وزارة العمل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خطط دعم التشغيل وتأهيل الشباب وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير التشريعات وبيئة العمل من خلال قانون العمل الجديد، الذي جاء لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار والتعامل مع أنماط العمل الجديدة، بما يسهم في خلق بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج...وفي ختام كلمته، وجّه وزير العمل التحية لعمال شركة «كيما»، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تقوم على العمل والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية....من جانبه، رحب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بوزير العمل حسن رداد، والمهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، مؤكدًا أن شركة «كيما» تُعد أحد أهم الصروح الصناعية في صعيد مصر ونموذجًا للإرادة المصرية في البناء والتنمية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن شركة «كيما»، منذ تأسيسها عام 1956، تمثل رمزًا للصناعة الوطنية، ونجحت في مواكبة التطور من خلال إنشاء مصنع «كيما 2» وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث النظم الصناعية والتكنولوجية. كما أكد لاشين اعتزاز المحافظة بالدور المجتمعي للشركة، مشيدًا بمساهمتها في إنشاء كوبري مشاة مزود بـ4 مصاعد كهربائية للحد من حوادث السكك الحديدية وتحقيق الأمان للمواطنين، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية.

كما أعرب المحافظ عن تطلعه لاستعادة الدور العلمي والأكاديمي لمعهد كيما للتدريب الفني، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب…

وكانت الفعاليات قد بدأت بكلمة ترحيبية من المهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، ومدير مديرية العمل بأسوان محمد سعيد الصيفي.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا"

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

