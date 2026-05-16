وزير العمل: جاهزون لتدريب وتأهيل شباب أسوان على مهن سوق العمل

من داخل شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان، سلّم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم السبت، عددًا من «شنط عدة العمل» لعدد من نماذج العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، بالإضافة إلى تسليم بونات سلع ومواد غذائية لعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك دعمًا لهم ولمساعدتهم على مواصلة العمل والإنتاج، وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة التنمية، وتأكيدًا على استمرار جهود الدولة في تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمال، وذلك بحضور شيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

ومن داخل الشركة أيضًا، شهد الوزير والمحافظ فعاليات ندوة توعوية حول مبادئ السلامة والصحة المهنية، ومستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الجديدة،وذلك بحضور د. محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...وأكد الوزير، خلال الفعالية، حرص وزارة العمل على الاستمرار في تقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالنماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين يواصلون العمل والإنتاج في مختلف القطاعات...كما أكد جاهزية الوزارة لتدريب شباب أسوان على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، في إطار تنفيذ خطة «التدريب من أجل التشغيل» التي تنفذها الوزارة…

وأشار الوزير، خلال كلمته، إلى أن الشركة تُعد واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مصر والشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي ودعم الاقتصاد القومي منذ تأسيسها عام 1956...كما أوضح أن مشروع «كيما 2» يجسد تجربة وطنية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية والمعايير البيئية وأنظمة السلامة الحديثة، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية ويوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.

وأوضح الوزير أن محافظة أسوان تمثل رمزًا للعمل والإنتاج والتنمية، مؤكدًا استمرار وزارة العمل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خطط دعم التشغيل وتأهيل الشباب وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير التشريعات وبيئة العمل من خلال قانون العمل الجديد، الذي جاء لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار والتعامل مع أنماط العمل الجديدة، بما يسهم في خلق بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج...وفي ختام كلمته، وجّه وزير العمل التحية لعمال شركة «كيما»، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تقوم على العمل والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية....من جانبه، رحب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بوزير العمل حسن رداد، والمهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، مؤكدًا أن شركة «كيما» تُعد أحد أهم الصروح الصناعية في صعيد مصر ونموذجًا للإرادة المصرية في البناء والتنمية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن شركة «كيما»، منذ تأسيسها عام 1956، تمثل رمزًا للصناعة الوطنية، ونجحت في مواكبة التطور من خلال إنشاء مصنع «كيما 2» وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث النظم الصناعية والتكنولوجية. كما أكد لاشين اعتزاز المحافظة بالدور المجتمعي للشركة، مشيدًا بمساهمتها في إنشاء كوبري مشاة مزود بـ4 مصاعد كهربائية للحد من حوادث السكك الحديدية وتحقيق الأمان للمواطنين، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية.

كما أعرب المحافظ عن تطلعه لاستعادة الدور العلمي والأكاديمي لمعهد كيما للتدريب الفني، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب…

وكانت الفعاليات قد بدأت بكلمة ترحيبية من المهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، ومدير مديرية العمل بأسوان محمد سعيد الصيفي.