إسرائيل توسع غاراتها جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة 45 يوما.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت تصعيدها العسكري في الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات عدة في عمق الجنوب اللبناني، بينها الشهابية والبيسارية، إلى جانب مناطق في قضاء صيدا.

وأوضح سنجاب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع نطاق إنذار البلدات الجنوبية، حيث شملت التحذيرات بلدات قعقاعية الصنوبر وأرزي ومناطق أخرى في قضاء صيدا، وذلك عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي أسفرت عن تمديد الهدنة التي كان من المقرر انتهاؤها الأحد.

وأضاف مراسل “القاهرة الإخبارية” أن حزب الله لم يعلن منذ صباح اليوم تنفيذ أي عمليات عسكرية من الجنوب اللبناني، رغم أن وتيرة عملياته أمس كانت «غير مسبوقة» منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ أكثر من 33 عملية استهدفت تجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر «سنجاب» أن عمليات حزب الله الأخيرة شملت استهداف جرافات عسكرية من طراز «دي 9» ودبابات «ميركافا»، فضلا عن وحدات إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، ما يعكس تصعيدا ميدانيا كبيرا رغم المسار التفاوضي القائم بين الجانبين.

