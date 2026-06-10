قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 بألمانيا اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تُقام مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027، في حدث ينتظره عشاق اللعبة حول العالم، خاصة الجماهير المصرية التي تتابع باهتمام كبير مسار منتخبها الوطني قبل انطلاق المنافسات العالمية المرتقبة.

يدخل المنتخب المصري القرعة من التصنيف الأول، بعد ما نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته بين نخبة منتخبات كرة اليد على مستوى العالم.

ويمنح هذا التصنيف الأفضلية للفراعنة، حيث سيكون المنتخب على رأس إحدى مجموعات البطولة، وهو ما يعكس حجم التطور الذي حققته كرة اليد المصرية والنتائج المميزة التي سجلها المنتخب في البطولات الدولية الأخيرة.

إجراءات رسمية من الاتحاد الدولي

كان الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، قد أخطر جميع الاتحادات الوطنية المتأهلة بالمواعيد والإجراءات الرسمية الخاصة بالقرعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة التي تستضيفها ألمانيا، وسط توقعات بمنافسة قوية بين أبرز المنتخبات العالمية الساعية للتتويج باللقب.

ترقب داخل الاتحاد المصري

تشهد أروقة الاتحاد المصري لكرة اليد حالة من الترقب قبل الإعلان عن نتائج القرعة، حيث ينتظر المسؤولون والجهاز الفني التعرف على المنتخبات التي سيواجهها المنتخب الوطني في الدور الأول. ويحرص الجميع على دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة من أجل وضع برنامج إعداد مناسب يضمن أفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات.

باسكوال يتابع المنافسين المحتملين

من جانبه، يترقب المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باسكوال نتائج القرعة عن كثب، من أجل تحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع خطة فنية تتناسب مع طبيعة المنافسين المنتظرين، بما يساعد المنتخب على الظهور بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة.

موعد ومكان مراسم القرعة

ووفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع من المديرة العامة آمال خليفة، فإن مراسم القرعة ستُقام داخل قاعة هوفبراوهاوس الشهيرة بمدينة ميونيخ في تمام الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، على أن تُنقل مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي، ليتمكن عشاق كرة اليد من متابعة الحدث لحظة بلحظة والتعرف على خريطة المنافسة في بطولة العالم 2027.