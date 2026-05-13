اليوم .. منتخب اليد في مواجهة ودية قوية أمام نظيره الأيسلندي

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد مع المنتخب الأيسلندي اليوم وديا على هامش معسكره المغلق بالقاهرة في ظل الإعداد لخوض بطولة العالم 2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر وأيسلندا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بنادي الشرطة بمدينة نصر .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب اليد رجال بقيادة الإسباني بسكوال قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الدولي لشهر مايو، والذي يتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخب أيسلندا

وضمت قائمة منتخبنا الوطني:

حراس المرمى:

محمد علي – محمد عصام الطيار _ عبد الرحمن حميد

ظهير أيمن:

يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن:

محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز جلدو

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل– نبيل شريف

صانع ألعاب:

يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع