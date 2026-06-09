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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

تشهد أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية انخفاضا كبيرا بعد ارتفاعات غير مسبوقة طالت أسعار الطماطم ليصل سعر الكيلو ل 70 جنيهًا منذ أسابيع قليلة إلا أنها عاودت الانخفاض مرة أخري.

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع تراجع أسعار الطماطم وبيض المائدة نتيجة زيادة المعروض ودخول إنتاج العروات الزراعية الجديدة إلى الأسواق.


انخفاضات ملموسة في أسعار السلع الغذائية


وأوضح جاد خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب المتابعة المستمرة للأسواق، أسهمت في تعزيز توافر السلع الأساسية أمام المواطنين بكميات كبيرة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلى أن الطماطم تعدمن أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة.


الطماطم تتراجع بعد انتهاء الفجوة بين العروات


وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية كانت نتيجة طبيعية للفترة الانتقالية بين العروات الزراعية المختلفة، وهي المرحلة التي عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب.

وأضاف أن دخول إنتاج العروة الصيفية إلى الأسواق بكميات كبيرة أدى إلى زيادة المعروض بشكل واضح، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار تدريجيًا بعد أن وصلت في بعض الفترات إلى نحو 70 جنيهًا للكيلوجرام.

وأكد أن سعر كيلو الطماطم تراجع حاليًا إلى نحو من 7 ل 15 جنيها ، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الكميات المطروحة بالأسواق.


إنتاج "إسنا" يدعم وفرة المعروض خلال الصيف


وأشار جاد إلى أن شهري يوليو وأغسطس سيشهدان مزيدًا من الوفرة في محصول الطماطم مع بدء تدفق إنتاج منطقة إسنا بمحافظة الأقصر، والتي تعد من المناطق الرئيسية المنتجة للطماطم خلال الموسم الصيفي.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المتوقع خلال تلك الفترة ستدعم استقرار الأسواق وتحد من أي تقلبات سعرية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.


المحاصيل الزراعية آمنة ولا توجد أوبئة


وفي سياق متصل، طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المواطنين بشأن الوضع الزراعي في مصر، مؤكدًا أن جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة آمنة ومستقرة، ولا توجد أي أوبئة أو أمراض تؤثر على الإنتاج الزراعي.


وأشار إلى أن ذلك يضمن استمرار تدفق الخضروات والفاكهة إلى الأسواق بصورة طبيعية، بما يسهم في الحفاظ على توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار.


تشديد الرقابة على الأسواق


وردًا على شكاوى بعض المواطنين بشأن وجود فروق بين الأسعار المعلنة وأسعار البيع في بعض المناطق، أكد جاد أن الوزارة تكثف حملات المتابعة والرقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأوضح أن الهدف هو تقليل الفجوات السعرية بين مناطق الإنتاج والأسواق النهائية، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بالسعر العادل الذي يعكس حجم المعروض الحقيقي وتكلفة الإنتاج الفعلية.

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