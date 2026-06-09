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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصلت لكام؟.. ارتفاع في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء بالأسواق

الطماطم
الطماطم
آية الجارحي

تباينت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد، حيث ارتفعت اسعار الطماطم  كما صعدت اسعار الفلفل والباذنجان فيما تراجعت البطاطس واستقرت  أسعار البصل.

أسعار الخضروات اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الخضار اليوم الثلاثاء 9-6-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الطماطم اليوم 

ارتفعت سعر الطماطم اليوم الثلاثاء،  في سوق الجملة بنحو جنيهين اقريبا بين 7.5 و12.5 جنيها للكيلو لتصل في الأسواق بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

وكانت قد وصلت أسعار الطماطم الي مستويات تجاوزت الـ 60 جنيا للكيلو خلال الفترة الماضية

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أسعار العديد من السلع تعتمد على آليات العرض والطلب، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يكون مؤقتًا.

وأوضخ أن اسعار الطماطم ترتفع  ثلاث مرات سنويًا خلال فترات تُعرف بـ«فاصل العروات»، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، أي الزيادة لن تكون إلا في فاصل العروات.

أسعار البطاطس

وسجلت أسعار البطاطس 8 إلى 14 جنيها للكيلو لتتراوح في أسواق التجزئة بين 13 و17 جنيها للكيلو.

أسعار البصل

سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات في الجملة لتتراوح بين 15 و20 جنيها.

سعر البصل الاحمر بين 6 و7.5 جنيه في سوق العبور لتتراوح بين 10 و15 جنيها.

أسعار الخضار اليوم الاحد

 

سعر الكوسة تراوح بين 15 و23 جنيهات في الجملة لتصل إلى أسواق التجزئة بين 25و35 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوحت بين 10 و20 جنيها في الجملة فتراوح في التجزئة بين 15 و20 جنيها.

سعر الفاصوليا تراوح بين 20 و40 جنيها لتصل إلى الأسواق بين 30 و50 جنيها.

سعر الباذنجان اليوم

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 10 و14 في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 15 و20 جنيها

سعر الباذنجان الرومي  تراوح بين 8 و12  في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 15 و20 جنيها


سعر الباذنجان الأبيض  تراوح بين 7  و 13 في الجملة وفي التجزئة تراوح بين 10 و17 جتيها .

سعر الفلفل البلدي تراوح بين 7 و15 جنيها ليسجل في التجزئة بين 15 20 جنيها

سعر فلفل رومي صوب  تراوح بين 7 و15  جنيها ليسجل في التجزئة بين 15و 20 جنيها .

سعر الفلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و15 جنيها ليسجل في التجزئة بين 15و 20 جنيها

سعر الملوخية تراوح بين 9 و15 جنيها لتصل الي اسواق التجزئة بين 15ر و20 جنيها.

الطماطم اسعار الطماطم سعر الطماطم البطاطس البصل الباذنجان اسعار الخضراوات سعر الخضار سوق العبور

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