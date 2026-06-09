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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض دون المستوي| أسعار البيض اليوم بالاسواق.. اعرف سبب الهبوط

بيض
بيض
آية الجارحي

واصلت أسعار البيض في السوق المحلي اتجاهها نحو الهبوط، مع تراجع سعر كرتونة البيض في بعض المحافظات إلى مستوى الـ 55 جنيها في المزارع.

وقال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وقال جاد، خلال تصريحات تلفزيونية: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.

وأضاف: “نريد أن يكون السعر عادلا وهو 120 جنيها تقريبا لكرتونة البيض، وهذا هو السعر المناسب للمستهلك والمنتج، ولدينا زيادة فى الإنتاج هذا العام حوالي 14% عن العام الماضي”.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.

أسعار البيض اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم الاثنين بين 55و75 جنيها.

أسعار البيض في الاسواق

وسجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 9-6-2025، في الأسواق:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 80 و90 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 90 و100 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الدواجن في مصر 

شهدت أسعار الدواجن انخفاضات متتالية ووصل إجمالي التراجع في مزارع نحو 26 جنيها في الكيلو.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 28 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 68  جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 68 جنيها ومن المفترض ان يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 68 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 68 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 78و85 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 97 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 107و110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 17و18 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

أسعار البانيه والأوراك اليوم الأحد

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم الأحد

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

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