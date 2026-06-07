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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تراجع الأسعار.. تدخل حكومي عاجل لإنقاذ منتجي البيض

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً  بحضور السيد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى جانب عدد من ممثلي كبرى شركات بسترة وتجفيف البيض العاملة في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الثروة الداجنة كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي، وعقد آليات مستدامة لحماية الإنتاج المحلي.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، استعراضاً شاملاً للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع بيض المائدة، حيث استمع  الوزير إلى تخوفات المنتجين بشأن تدني الأسعار في الأسواق.

وأكد فاروق حرص الوزارة على استقرار هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو صياغة حلول جذرية وعاجلة، تضمن الحفاظ على المنتجين واستقرار الأسعار حول تكلفتها العادلة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين شعبة بيض المائدة وممثلي شركات البسترة والتجفيف؛ للاتفاق على آليات تعاون وتكامل تضمن امتصاص فائض الإنتاج من الأسواق، من خلال التزام شعبة بيض المائدة بتوريد الكميات المطلوبة لشركات ومصانع البسترة والتجفيف بآليات تعاقدية منضبطة، فضلا عن تحويل فائض الإنتاج المحلي إلى منتجات بيض مبستر ومجفف صالحة للاستخدام في قطاعات التصنيع الغذائي، والفنادق، والمخابز، بما يخلق قيمة مضافة للمنتج.

وشدد فاروق على أهمية أن يضمن هذا التعاون استقرار أسعار السوق للمستهلك والمنتج على حد سواء، مع توفير منتجات وطنية مصنعة بجودة عالية تغني عن الاستيراد وتوفر العملة الأجنبية، مؤكدا أن الحفاظ على المنتج المصري هو خط أحمر، وصناعة الدواجن والبيض تمثل أمناً غذائياً لشتى البيوت المصرية، وان الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لتذليل العقبات وتسهيل عمليات التعاقد بين المنتجين والمصانع، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق معادلة متوازنة تحمي المنتج ولا تجور على المستهلك.

 تذليل أي عقبات لوجستية

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة متابعة دورية ومصغرة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وشعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن وممثلي المصانع للإشراف الفوري على تنفيذ بنود هذا الاتفاق وضمان تذليل أي عقبات لوجستية بشكل دائم.

علاء فاروق وزير الزراعة بيض المائدة الدواجن نائب وزير الزراعة

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