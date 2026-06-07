إزالة 492 حالة ضمن الموجة 29 لمواجهة التعديات على الأراضي ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، منذ انطلاق المرحلة في 30 مايو وحتى الخميس 4 يونية الجاري ، إلى 492 حالة منها (115 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 377 حالة تعد على أراضي زراعية)

كان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونية، يوليو" عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية من 30 مايو إلى 19 يونية الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونية الجاري إلى 17 يوليو الشهر المقبل.