قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشوط الأول انتهي .. منتخب مصر يفرض التعادل 1-1 في ودية البرازيل
وفاة والدة الكاتب الصحفي محمود بسيوني
دعاء الامتحان لطلاب الثانوية الأزهرية .. يُلهمهم الصواب ويرزقهم التوفيق
محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان.. اليوم
تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء
واشنطن تدرس الإفراج عن أصول إيرانية مُجمّدة لدعم إعادة الإعمار بدول الخليج
تعادل مُثير بين مصر والبرازيل بعد نصف ساعة من المواجهة الودية
مصطفى زيكو يُعيد الفراعنة إلى المباراة بهدف التعادل أمام البرازيل
على طريقة «أم اللمبي».. ضبط سيدة لقنت نجلها إجابات الامتحان من بلكونة خلفية للجنة بالدقهلية
هاني حتحوت: حسين الشحات يقترب من الرحيل عن الأهلي
البرازيل تتقدم مبكرًا على مصر بهدف جيماريش في الودية التحضيرية للمونديال
أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسير امتحانات الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتفقد امتحانات مدارس التربية الخاصة بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات مدارس التربية الخاصة، حيث تفقد لجان الامتحانات بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة مناسبة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص. كما تابع مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير الوسائل اللازمة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمود الفولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب التربية الخاصة، وأن المديرية حريصة على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في دعمهم وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج، مشيدًا بجهود القائمين على العمل داخل المدارس وحرصهم على تهيئة المناخ الملائم للطلاب.

بني سويف تعليم بني سويف مكفوفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان ويشدد على تنفيذ اتفاق التهدئة

اليونيسيف

لأنها عابرة للحدود.. اليونيسيف: الجريمة الإلكترونية ضد الأطفال تحدٍّ معقد

وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية

السودان يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين

بالصور

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد