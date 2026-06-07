وكيل تعليم بني سويف يتفقد امتحانات مدارس التربية الخاصة بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات مدارس التربية الخاصة، حيث تفقد لجان الامتحانات بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم وضعاف السمع.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة مناسبة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص. كما تابع مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير الوسائل اللازمة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور محمود الفولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب التربية الخاصة، وأن المديرية حريصة على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في دعمهم وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج، مشيدًا بجهود القائمين على العمل داخل المدارس وحرصهم على تهيئة المناخ الملائم للطلاب.