صحة بني سويف: سلامة المرضى تواصل دعم جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للاعتماد| صور

قامت الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى، يرافقها أعضاء الإدارة (د فاطمة الزهراء محمد – ماجدة سمير)، اليوم بزيارة ميدانية إلى وحدة الزيتون التابعة لإدارة ناصر الصحية.

وخلال الجولة، تم المرور على مختلف أقسام ومرافق الوحدة والفناء الخارجي، لمتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى ومتطلبات الاعتماد، حيث شملت أعمال المتابعة:

إعادة تقييم تطبيق سياسات (GSR & EQR) داخل غرف الوحدة.ـ مراجعة ملفات المرضى والملفات الإدارية والتأكد من اكتمال التوثيق وسلامة التسجيلات وفقًا لمتطلبات معايير الاعتماد.ـ التفقد الميداني لمخازن الأدوية وأماكن حفظ المستلزمات ، ومراجعة تواريخ الصلاحية وآليات التخزين الآمن.ـ مراجعة خطط الطوارئ ومسارات الإخلاء واللافتات الإرشادية داخل الوحدة.ـ تقديم التوجيهات الفنية والتدريب العملي للفرق الطبية حول متطلبات الاعتماد وآليات التطبيق الفعال للمعايير.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المكثفة التي تنفذها إدارة سلامة المرضى، بهدف تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، ورفع مستوى الجاهزية بالمنشآت الصحية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين بمحافظة بني سويف.