مصرع شخص وإصابة 12 فى حريق داخل حظيرة مواشي بــ بنى سويف| صور

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل داخل حظيرة مواشٍ بعزبة سلطان التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بعزبة سلطان التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

ولقى شخص مصرعه وأُصيب 12 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين حالات اختناق وضيق فى التنفس وكدمات وحروق متفاوتة.

وقدم رجال الإسعاف، الإسعافات الأولية لعدد 10 مصابين فى موقع الحادث، بينما تم نقل حالتين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.







