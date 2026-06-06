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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتحانات إعدادية بني سويف.. أجواء هادئة وإجراءات عاجلة لانتظام اللجان

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إجراءات تسليم أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسي، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وخلال متابعته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات تأمين ونقل أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يأتي في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.


وأكد الفولي أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لجميع مراحل العمل بدءًا من مركز التوزيع وحتى وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية، والأستاذ أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ أشرف محمود مدير إدارة الأمن، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، حيث تم متابعة مراحل التسليم والتأكد من تنفيذ التعليمات المنظمة بدقة.
وتواصل مديرية التربية والتعليم ببني سويف متابعتها الميدانية لأعمال الامتحانات على مدار الساعة، لضمان انتظامها وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

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