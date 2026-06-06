عروض فنية وموسيقية بالممشى السياحي بكورنيش بني سويف ضمن شارع الفن

استضاف الممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، فعاليات مبادرة " شارع الفن" ، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة الدكتورة جيهان زكي ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وذلك في إطار تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري

حيث تستهدف المبادرة تحويل الشوارع والميادين والحدائق والمنتنزهات إلى منصات ونوافذ مفتوحة للإبداع والفنون، من خلال عروض فنية وموسيقية ، بمايسهم في التشاف المواهب ورعايتها وتحويل طاقاتها الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتتمعي

تتضمن فعاليات المبادرة، عروض فنية وثقافية متنوعة، ، والتي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.