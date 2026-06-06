قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
تفاصيل جديدة عن عملية إغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله
جبر الخواطر.. محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل فلسطيني مصاب
عروض فنية وموسيقية بالممشى السياحي بكورنيش بني سويف ضمن شارع الفن
أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون
حوار طريف عن الزمالك بين حسام المندوه وأشرف صبحي بحفل زفاف نجل الأخير | صور
الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم 3 مواسم لتدعيم فريق الكرة النسائية
الدرندلي يكشف كواليس مباراة البرازيل وأزمة تيشيرت المنتخب بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروض فنية وموسيقية بالممشى السياحي بكورنيش بني سويف ضمن شارع الفن

شارع الفن في بني سويف
شارع الفن في بني سويف

استضاف  الممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، فعاليات مبادرة " شارع الفن" ، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة الدكتورة جيهان زكي ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وذلك في إطار تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري

حيث تستهدف المبادرة تحويل الشوارع والميادين والحدائق والمنتنزهات إلى منصات ونوافذ مفتوحة للإبداع والفنون، من خلال عروض فنية وموسيقية ، بمايسهم في التشاف المواهب ورعايتها وتحويل طاقاتها الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتتمعي

تتضمن فعاليات المبادرة، عروض فنية وثقافية متنوعة، ، والتي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.

بني سويف شارع الفن ممشي بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

إمام عاشور

مفاجأة بشأن مستقبل إمام عاشور وموقف الأهلي

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

استمرار الترانزيت غير المباشر إلى الخليج عبر خط الرورو بميناء دمياط

صحه دمياط

صحة دمياط والأوقاف تواصلان شراكتهما المجتمعية بقافلة للتبرع بالدم

مبادرة ترشيد الاستهلاك

هنكمل بعض..مبادرة جديدة لنشر ثقافة الطاقة المتجددة والترشيد بقنا

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد