محاضر ولقاءات بالمواطنين.. جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة بني سويف جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتعديات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع شملت شارع عبدالسلام عارف وشارع حاتم رشدي وشارع حافظ وشارع صفية زغلول وشارع بورسعيد وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وشارع البشرى وعزبة أحمد وهبة

كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تقليم الأشجار بشارع إسلام، وواصلت الوحدات القروية أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من قرى باروط وإهوة وبلفيا والحكامنة وبني رضوان وأبشنا وحاجر بني سليمان وباها، إلى جانب إيقاف تعدٍ على حرم الصرف بعزبة الحاجري ورد الشيء لأصله، وإزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بلفيا.

وفي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، تواصلت جهود تحسين الخدمات من خلال تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبدالناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع البنك الأهلي وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي

كما تم عقد لقاء مفتوح مع أهالي قرية أشمنت لبحث شكوى خاصة بملف التصالح والعمل على إزالة أسبابها، ونفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة على الأسواق العامة أسفرت عن تحرير 10 جنح تضمنت عدم انتظام القيد في السجل بإحدى محطات الوقود، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية سارية.

وفي مركز ومدينة الفشن برئاسة امدحت صلاح، واصلت الوحدة المحلية حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، بالإضافة إلى مسح الطريق الدائري ورفع نواتج العمل، كما تابع رئيس المركز أعمال توريد القمح بشون الفنت وتلت وشنرا والجفادون، وفي إطار مواجهة التعديات تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية شنرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين، تمت متابعة أعمال رصف وتوسعة محيط الحائط الساند بجانب ترعة الإبراهيمية ضمن الخطة، كما تم متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها شارع التحرير ومدخل كوبري فابريقة ببا وشارع الشباب وشارع مستشفى المودة وشارع إدارة التضامن الاجتماعي وشارع المدارس وشارع 11 وشارع 23 وشارع الطحاوية وشارع طراد النيل بحري وشارع المناهري وشارع المستوصف والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، فيما نفذت الوحدات القروية حملات نظافة بمدخل صفط راشين وقرية كفر ناصر بطريق الشراهنة ومحيط محطة مياه الشرب وطرق طنسا/بني أحمد والبرانقة/عتمان وطريق سدس/هلية

كما أسفرت حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواد البترولية عن تحرير 8 جنح تضمنت ضبط سيارة محملة بـ150 أسطوانة بوتاجاز دون ترخيص، وعدد من المخالفات الخاصة بمستودعات البوتاجاز ومحطات التمويل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.